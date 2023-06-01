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【ET開市直擊】領展業績後弱勢持續？ 周董概念股抽唔抽得過？

領展（00823）公布業績，業績及派息略低市場預期，當中去年度每基金單位分派跌10%，股價連跌第10個交易日，周三績後再挫近4%，跌至近半年低位，領展股價弱勢持續？「周董概念股」巨星傳奇（06683）周三開始招股，計劃集資最多8億元，每手500股入場費約3,182元，預期本月13日掛牌，明星周杰倫貢獻收入近6成，集團稱將物色更多藝人合作，明星加持下巨星傳奇抽得過嗎？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。

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ET開市直擊
今日 08:40
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【ET開市直擊】領展業績後弱勢持續？ 周董概念股抽唔抽得過？

領展（00823）公布業績，業績及派息略低市場預期，當中去年度每基金單位分派跌10%，股價連跌第10個交易日，周三績後再挫近4%，跌至近半年低位，領展股價弱勢持續？「周董概念股」巨星傳奇（06683）周三開始招股，計劃集資最多8億元，每手500股入場費約3,182元，預期本月13日掛牌，明星周杰倫貢獻收入近6成，集團稱將物色更多藝人合作，明星加持下巨星傳奇抽得過嗎？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。

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