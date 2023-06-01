很多人都會花心機把安樂窩佈置一番，無論你是想幫蝸居添置新電器、新家品甚至來個大翻新都好，記得把握機會！因為全港歷來最大型開放予公眾人士參觀的一站式家居博覽—「香港家居博覽2023」，將於6月1日至4日一連四天在香港會議展覽中心盛大舉行，場內除匯集了不同品牌家品、家電以及床上用品外，還有多間室內設計及裝修公司，讓你可以一次過搜羅心水家品兼獲得最新的家居潮流資訊。
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很多人都會花心機把安樂窩佈置一番，無論你是想幫蝸居添置新電器、新家品甚至來個大翻新都好，記得把握機會！因為全港歷來最大型開放予公眾人士參觀的一站式家居博覽—「香港家居博覽2023」，將於6月1日至4日一連四天在香港會議展覽中心盛大舉行，場內除匯集了不同品牌家品、家電以及床上用品外，還有多間室內設計及裝修公司，讓你可以一次過搜羅心水家品兼獲得最新的家居潮流資訊。
今日 21:00
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「香港家居博覽2023 」開鑼 一站式搜羅最新家居用品及設計新潮流
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