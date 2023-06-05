【地產站Weekly Talk】改動間隔有咩要注意？ 律師教路避法律陷阱

地產站Weekly Talk

將軍澳日出康城首都一裝修單位拆除主力牆惹起全城關注，究竟誰要負上法律責任？如果相鄰單位的樓價遭受影響，有可否追討賠償？另外，不少業主入市單位後會改動間隔，有什麼需注意才可避免法律陷阱？今集請到謝天良律師，與我們分享法律意見。

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記者：潘淑盈

美術：郭茗琦

攝影：樊志恒、羅志聰

剪接：樊志恒