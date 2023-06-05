香港生活壓力大，失眠已是不少都市人通病。但精神科專科醫生吳燕婷醫生卻指出，其實就算是小孩，亦有失眠問題。曾有女生求助指，自小學五年級起便有入睡困難問題，即使凌晨兩、三點，仍然相當精神，每日只睡2至3小時；至中五時，因為考試壓力下，情況更趨惡化，不但令她意志無法集中，情緒亦面臨崩潰。吳燕婷警告兒童失眠絕對不能忽視，因為會帶來深遠影響。
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香港生活壓力大，失眠已是不少都市人通病。但精神科專科醫生吳燕婷醫生卻指出，其實就算是小孩，亦有失眠問題。曾有女生求助指，自小學五年級起便有入睡困難問題，即使凌晨兩、三點，仍然相當精神，每日只睡2至3小時；至中五時，因為考試壓力下，情況更趨惡化，不但令她意志無法集中，情緒亦面臨崩潰。吳燕婷警告兒童失眠絕對不能忽視，因為會帶來深遠影響。
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香港生活壓力大，失眠已是不少都市人通病。但精神科專科醫生吳燕婷醫生卻指出，其實就算是小孩，亦有失眠問題。曾有女生求助指，自小學五年級起便有入睡困難問題，即使凌晨兩、三點，仍然相當精神，每日只睡2至3小時；至中五時，因為考試壓力下，情況更趨惡化，不但令她意志無法集中，情緒亦面臨崩潰。吳燕婷警告兒童失眠絕對不能忽視，因為會帶來深遠影響。
【TOPick診症室】小五生持續失眠6年情緒崩潰 醫生分享常見後遺症及療法
香港生活壓力大，失眠已是不少都市人通病。但精神科專科醫生吳燕婷醫生卻指出，其實就算是小孩，亦有失眠問題。曾有女生求助指，自小學五年級起便有入睡困難問題，即使凌晨兩、三點，仍然相當精神，每日只睡2至3小時；至中五時，因為考試壓力下，情況更趨惡化，不但令她意志無法集中，情緒亦面臨崩潰。吳燕婷警告兒童失眠絕對不能忽視，因為會帶來深遠影響。
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