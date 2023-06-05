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【童學園】插班入喇沙成就殿堂級DJ　森美重返喇沙自爆圖書館角落的秘密

森美貴為殿堂級主持，應付大場面都手到拿來，但一切都不是運氣。他自中學時期起便學懂為自己人生規劃，也流過不少汗與淚，一步一步地成就今天的他。今次森美重返校園喇沙書院，除了勾起不少在劍擊隊時的回憶，也揭露了森美原來曾經是「怕醜仔」的另外一面。

全文：https://topick.hket.com/article/3466410/

圖書館 森美
童學園
今日 10:00
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【童學園】插班入喇沙成就殿堂級DJ　森美重返喇沙自爆圖書館角落的秘密

森美貴為殿堂級主持，應付大場面都手到拿來，但一切都不是運氣。他自中學時期起便學懂為自己人生規劃，也流過不少汗與淚，一步一步地成就今天的他。今次森美重返校園喇沙書院，除了勾起不少在劍擊隊時的回憶，也揭露了森美原來曾經是「怕醜仔」的另外一面。

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