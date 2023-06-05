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物業投資市場淡靜，投資者趙朗認為，由於市場資訊發達，港物業已失優勢，買樓收租年代已過，認為要發展高增值產業才可。他指，近日投資醫療行業，將購入物業作業務營運。
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樓神之子趙朗：投資分層商廈 須具高增值條件
物業投資市場淡靜，投資者趙朗認為，由於市場資訊發達，港物業已失優勢，買樓收租年代已過，認為要發展高增值產業才可。他指，近日投資醫療行業，將購入物業作業務營運。
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