【Band 1學堂】直私小面試攻略

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新學年小一「統一派位」結果6月7號就公佈，教育局更宣佈2023/24學年起，官津小學削減叩門位，令今年叩門競爭勢必更大！不少家長都會為子女報考直私小做定「兩手準備」！到底點樣令小朋友於面試可以突圍而出？家長又應該如何準備？

留意6月5日上午11點，有升小面試導師 Miss Wai於HKET APP「家庭台」與各位家長Live Chat，分享直私小面試及叩門秘訣！大家記得準時收睇啦！

內容：

．面試形式

．問題類型

．考核重點

．「陷阱位」注意

．面試貼士