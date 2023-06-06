【ET投資學人】第十二集：形態分析四：上升楔形、下跌楔形 判別入市及離場訊號

ET投資學人

甚麼是上升楔形、下跌楔形？兩種形態通常在甚麼市況中出現？預示怎樣的走勢？投資者遇到這兩種形態該如何操作才能獲利或減少損失？

何謂上升楔形

上升楔形通常在跌市中的反彈階段出現

反映跌浪未完

股價技術反彈後

將延續原有跌勢

上升楔形主要反映股價雖然反覆上升

一浪高於一浪

但動力逐漸減弱

以致每個高點較前一個高點升幅小

連起來形成一條較平緩的阻力綫

相反，股價未跌及前一個低點已獲買盤支持而反彈

連起來形成一條較陡峭的支持綫

兩綫同時向上走

形成上升楔形

只要股價向下突破支持綫

即可確認走勢重回跌浪

有貨的投資者宜盡快沽貨離場

無貨者亦不宜入市

何謂下跌楔形

下跌楔形通常在升市中的回落階段出現

反映升浪未完

股價技術調整後

將延續原有升勢

下跌楔形主要反映股價雖然反覆下跌

一浪低於一浪

但沽壓逐漸減弱

以致每個低點較前一個低點跌幅小

連起來形成一條較平緩的支持綫

相反，股價未升抵前一個高點已遭淡友沽售而回落

連起來形成一條較陡峭的阻力綫

兩綫同時向下

形成下跌楔形

只要股價向上突破阻力綫

即可確認走勢重拾升浪

有貨的投資者可加注

無貨者亦可伺機入市



無論上升楔形或下降楔形的價格均會在兩條相同方向

而且逐漸收窄的直綫內運行

這兩條趨勢綫是由價格高點之間的連綫

及低點之間的連綫所組成

股價在收窄期間的波動表現通常會呈現一波弱於一波的狀態

而且在這段期間成交量通常會逐漸降低