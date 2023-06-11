造錶是一門複雜的技術，機芯的複雜性、精細造工令讓人賞心悅目，每一件猶如藝術品一樣，體現出造錶工匠一絲不苟的精神。陀飛輪腕錶品牌萬希泉創辦人沈慧林(William)繼承了爸爸的鐘錶生意，自設廠房生產港版陀飛輪，成為了港版陀飛輪創辦人，女兒今年5歲，沈慧林（William）已經逐步培養女兒做接班人，秉承中華文化中的的工匠精神，他坦言女兒真的是「十八般武藝」，不過最想還是她成為一個有夢想及貢獻社會的人。
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造錶是一門複雜的技術，機芯的複雜性、精細造工令讓人賞心悅目，每一件猶如藝術品一樣，體現出造錶工匠一絲不苟的精神。陀飛輪腕錶品牌萬希泉創辦人沈慧林(William)繼承了爸爸的鐘錶生意，自設廠房生產港版陀飛輪，成為了港版陀飛輪創辦人，女兒今年5歲，沈慧林（William）已經逐步培養女兒做接班人，秉承中華文化中的的工匠精神，他坦言女兒真的是「十八般武藝」，不過最想還是她成為一個有夢想及貢獻社會的人。
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造錶是一門複雜的技術，機芯的複雜性、精細造工令讓人賞心悅目，每一件猶如藝術品一樣，體現出造錶工匠一絲不苟的精神。陀飛輪腕錶品牌萬希泉創辦人沈慧林(William)繼承了爸爸的鐘錶生意，自設廠房生產港版陀飛輪，成為了港版陀飛輪創辦人，女兒今年5歲，沈慧林（William）已經逐步培養女兒做接班人，秉承中華文化中的的工匠精神，他坦言女兒真的是「十八般武藝」，不過最想還是她成為一個有夢想及貢獻社會的人。
【湊得輕鬆啲】港產陀飛輪大王冀女兒繼承鐘錶工匠精神 讀最貴私校學好普通話
造錶是一門複雜的技術，機芯的複雜性、精細造工令讓人賞心悅目，每一件猶如藝術品一樣，體現出造錶工匠一絲不苟的精神。陀飛輪腕錶品牌萬希泉創辦人沈慧林(William)繼承了爸爸的鐘錶生意，自設廠房生產港版陀飛輪，成為了港版陀飛輪創辦人，女兒今年5歲，沈慧林（William）已經逐步培養女兒做接班人，秉承中華文化中的的工匠精神，他坦言女兒真的是「十八般武藝」，不過最想還是她成為一個有夢想及貢獻社會的人。
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