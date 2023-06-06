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【REVISIT 張敬軒演唱會】軒公自嘲是樂壇黑仔王　張敬軒開騷選用本地設計師作品

軒公張敬軒去年因疫情被逼暫停舉行個唱，經過一輪補場及加場後，張敬軒演唱會由原本的5場演出增至11場，盡力滿足樂迷入場的願望。

《REVISIT 張敬軒演唱會》於6月5至7、9至11及13至17日合共11場假香港會議展覽中心舉行，慶祝入行20周年。

全文即睇：https://topick.hket.com/article/3540961/

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今日 16:49
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【REVISIT 張敬軒演唱會】軒公自嘲是樂壇黑仔王　張敬軒開騷選用本地設計師作品

軒公張敬軒去年因疫情被逼暫停舉行個唱，經過一輪補場及加場後，張敬軒演唱會由原本的5場演出增至11場，盡力滿足樂迷入場的願望。

《REVISIT 張敬軒演唱會》於6月5至7、9至11及13至17日合共11場假香港會議展覽中心舉行，慶祝入行20周年。

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