港股周三造好，中資科網股領漲，ATM股價升逾1%至2%；快手 （01024） 升4%，衝上近兩個月高位，中資科網股近日迎反彈現吸納訊號？值博率是否比美國科技股高？蘋果公司（AAPL.US）首款「混合實境」頭戴裝置Vision Pro本周在WWDC中亮相，定價高達3499美元，約港幣2.7萬，較市場預期昂貴，暫定明年年初上市，產品Vision Pro潛力如何？會否提升蘋果未來價值？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你捕捉大市焦點板塊。
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港股周三造好，中資科網股領漲，ATM股價升逾1%至2%；快手 （01024） 升4%，衝上近兩個月高位，中資科網股近日迎反彈現吸納訊號？值博率是否比美國科技股高？蘋果公司（AAPL.US）首款「混合實境」頭戴裝置Vision Pro本周在WWDC中亮相，定價高達3499美元，約港幣2.7萬，較市場預期昂貴，暫定明年年初上市，產品Vision Pro潛力如何？會否提升蘋果未來價值？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你捕捉大市焦點板塊。
今日 08:40
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【ET開市直擊】中資科網股比美股值博？ 蘋果Vision Pro前景分析
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