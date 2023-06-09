新地（00016）發展的屯門NOVO LAND大型會所NOVO Resorts，園林住客會所連公用花園及遊樂地方總面積約40萬平方呎，由Poolside Club、Garden Club及Skywalk三個部分組成。會所配備88項悠閒遊樂設施及娛樂服務，包括近3.2萬平方呎的水上遊樂設施、2個面積合共約 6,600平方呎的健身室、逾2.2萬平方呎的青年及童樂空間、寵物玩樂天地及室內外共享空間。
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新地（00016）發展的屯門NOVO LAND大型會所NOVO Resorts，園林住客會所連公用花園及遊樂地方總面積約40萬平方呎，由Poolside Club、Garden Club及Skywalk三個部分組成。會所配備88項悠閒遊樂設施及娛樂服務，包括近3.2萬平方呎的水上遊樂設施、2個面積合共約 6,600平方呎的健身室、逾2.2萬平方呎的青年及童樂空間、寵物玩樂天地及室內外共享空間。
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【粵港搜房】NOVO LAND 2A期40萬呎會所 6大設施水上世界最吸引
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