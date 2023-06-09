【地區‧人‧情】坐擁百萬粉絲瑜伽女神林芊妤 斥六位數創自家運動服裝品牌

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瑜伽在香港已經成為一種流行的運動和生活方式，並且在近年來越來越受人們的歡迎，為平衡工作與生活，不少港人喜歡在家中一邊看網上瑜伽教學影片，一邊練習瑜伽，讓做運動變得更具彈性。其中坐擁百萬YouTube粉絲的林芊妤（Coffee ），由女藝人成功轉型成為瑜伽老師，更於2020年創立自家的瑜伽服裝品牌CoffeeSweat，最近其品牌由網上店落戶各大LOG-ON。