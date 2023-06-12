本港近年不時傳出拐子佬、拐子婆疑雲，近日更出現恐怖斬人案，若可以訓練小朋友注意日常生活的潛在危險，識別壞人及提高自我防衛意識，可大大增加小朋友脫險的機會。以色列自衛術教授孩子遇襲時掙脫、打擊要害及逃走等技巧，家長不妨趁暑假讓小朋友參加課程，學習好好保護自己。
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本港近年不時傳出拐子佬、拐子婆疑雲，近日更出現恐怖斬人案，若可以訓練小朋友注意日常生活的潛在危險，識別壞人及提高自我防衛意識，可大大增加小朋友脫險的機會。以色列自衛術教授孩子遇襲時掙脫、打擊要害及逃走等技巧，家長不妨趁暑假讓小朋友參加課程，學習好好保護自己。
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本港近年不時傳出拐子佬、拐子婆疑雲，近日更出現恐怖斬人案，若可以訓練小朋友注意日常生活的潛在危險，識別壞人及提高自我防衛意識，可大大增加小朋友脫險的機會。以色列自衛術教授孩子遇襲時掙脫、打擊要害及逃走等技巧，家長不妨趁暑假讓小朋友參加課程，學習好好保護自己。
【童學園】識別壞人提防被拐帶襲擊 以色列自衛術學逃脫制伏自我保護
本港近年不時傳出拐子佬、拐子婆疑雲，近日更出現恐怖斬人案，若可以訓練小朋友注意日常生活的潛在危險，識別壞人及提高自我防衛意識，可大大增加小朋友脫險的機會。以色列自衛術教授孩子遇襲時掙脫、打擊要害及逃走等技巧，家長不妨趁暑假讓小朋友參加課程，學習好好保護自己。
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