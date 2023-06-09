【一舞傾城】蔡潔無悔處女作全裸演出　不介意屢被指變樣：代表演得好成功

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蔡潔（Jacky）在TVB劇集《一舞傾城》內飾演當紅舞小姐Monica，先後與多名男藝人上演強暴及親熱戲份，包括被李嘉「霸王硬上弓」、酒店獻身李道瑜，還有與楊明酒後一夜情，挑戰性極高。

她接受TOPick專訪時表示，很多觀眾戥Monica肉赤，仿如深入其境為她感到心痛：「觀眾看得投入是一件開心事，感謝觀眾支持。」



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