由TVB舉辦的《2023香港小姐競選》第一輪面試在今日（6月10日）於將軍澳電視城舉行，在今天早上約9時35分開始陸續到場，參加今屆面試的港姐不乏各界人士，包括KOL、大學生、已畢業的年輕女生等，亦有內地佳麗參選。
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由TVB舉辦的《2023香港小姐競選》第一輪面試在今日（6月10日）於將軍澳電視城舉行，在今天早上約9時35分開始陸續到場，參加今屆面試的港姐不乏各界人士，包括KOL、大學生、已畢業的年輕女生等，亦有內地佳麗參選。
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由TVB舉辦的《2023香港小姐競選》第一輪面試在今日（6月10日）於將軍澳電視城舉行，在今天早上約9時35分開始陸續到場，參加今屆面試的港姐不乏各界人士，包括KOL、大學生、已畢業的年輕女生等，亦有內地佳麗參選。
【香港小姐2023】第一輪面試直撃 一文盡睇今屆參選佳麗
由TVB舉辦的《2023香港小姐競選》第一輪面試在今日（6月10日）於將軍澳電視城舉行，在今天早上約9時35分開始陸續到場，參加今屆面試的港姐不乏各界人士，包括KOL、大學生、已畢業的年輕女生等，亦有內地佳麗參選。
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