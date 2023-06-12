【地產站Weekly Talk】加息+股市波動成隱憂 下半年樓市轉淡？

地產站Weekly Talk

近期二手成交放緩，加上加息因素仍影響樓市，究竟今年下半年樓價走勢如何？樓市還有甚麼隱憂？另外，今年新盤定價趨保守，下半年發展商會依舊低開吸客？今集請到高力香港研究部主管李婉茵，與我們分享她的看法。

想了解更多樓市資訊，及掌握市場脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

記者：潘淑盈

美術：郭茗琦

攝影：樊志恒

剪接：羅志聰