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【開市追揸沽】美國CPI出爐前美股怎走？ 618概念股仲炒唔炒？

美國將於本港周四凌晨公布議息結果，周二公布的5月CPI數據，料將對聯儲局利率走向構成一定影響。市場預期5月CPI回落至4.1%，核心CPI回落幅度則較慢。美股近日表現強勢，CPI出爐前大市怎走？「618」購物節來襲，多個品牌搶先推出產品優惠，京東 （09618） 開賣首4小時，家電家居成交額按年增長50%；首28小時，小米 （01810） 、TCL等逾30個家電家居品牌成交額破億元人民幣，「618」概念股仍有炒作嗎？獨立股評人唐牛今早9時於《開市追揸沽》陪你開市。

小米集團－W（01810） 京東集團—SW（09618） CPI 通脹 加息 議息 美國聯儲局 美國 恒生指數 經濟數據表現
開市追揸沽
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【開市追揸沽】美國CPI出爐前美股怎走？ 618概念股仲炒唔炒？

美國將於本港周四凌晨公布議息結果，周二公布的5月CPI數據，料將對聯儲局利率走向構成一定影響。市場預期5月CPI回落至4.1%，核心CPI回落幅度則較慢。美股近日表現強勢，CPI出爐前大市怎走？「618」購物節來襲，多個品牌搶先推出產品優惠，京東 （09618） 開賣首4小時，家電家居成交額按年增長50%；首28小時，小米 （01810） 、TCL等逾30個家電家居品牌成交額破億元人民幣，「618」概念股仍有炒作嗎？獨立股評人唐牛今早9時於《開市追揸沽》陪你開市。

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