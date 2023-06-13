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【活得健康啲】突破輪椅限制大學畢業搵工卻碰壁　肌萎患者：最想尋獲長工證明能力

馬汐嶢（Elaine）今年30多歲，是一名脊髓肌肉萎縮症患者。她沒被桎梏所限努力向上，終獲取大學學位。可惜這名大學生，渴求覓得一職，搵工卻處處碰壁，多年來只是做散工和兼職。

全文：https://topick.hket.com/article/3517539/

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【活得健康啲】突破輪椅限制大學畢業搵工卻碰壁　肌萎患者：最想尋獲長工證明能力

馬汐嶢（Elaine）今年30多歲，是一名脊髓肌肉萎縮症患者。她沒被桎梏所限努力向上，終獲取大學學位。可惜這名大學生，渴求覓得一職，搵工卻處處碰壁，多年來只是做散工和兼職。

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