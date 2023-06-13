馬汐嶢（Elaine）今年30多歲，是一名脊髓肌肉萎縮症患者。她沒被桎梏所限努力向上，終獲取大學學位。可惜這名大學生，渴求覓得一職，搵工卻處處碰壁，多年來只是做散工和兼職。
×
直播中
馬汐嶢（Elaine）今年30多歲，是一名脊髓肌肉萎縮症患者。她沒被桎梏所限努力向上，終獲取大學學位。可惜這名大學生，渴求覓得一職，搵工卻處處碰壁，多年來只是做散工和兼職。
今日 10:00
×
【活得健康啲】突破輪椅限制大學畢業搵工卻碰壁 肌萎患者：最想尋獲長工證明能力
3:43
10:00 2023/06/06
3:09
10:00 2023/05/30
3:36
10:00 2023/05/23
4:13
10:00 2023/05/16
3:19
10:00 2023/05/09
3:34
10:00 2023/05/02
3:11
10:00 2023/04/25
1:28
10:00 2023/04/18
3:19
10:00 2023/04/11
3:27
10:00 2023/04/04
3:21
10:00 2023/03/28
2:59
10:00 2023/03/21
2:50
10:00 2023/03/14
3:35
10:00 2023/03/07
1:29
10:00 2023/02/28
1:04
10:00 2023/02/21
3:46
10:00 2023/02/14
1:21
10:00 2023/02/07
3:59
10:00 2023/01/31