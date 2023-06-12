5月強積金人均蝕7014元，股票基金表現為各類別中最差，受跌幅最大的香港和大中華股票基金拖累。而日本及美國股票基金在逆市中表現亮麗。展望下半年資產市場，有哪些主要因素影響？如何在不同類別的基金進行配置以分散風險。近日多了ESG主題的強積金選擇，現階段是否適合配置？《ET財智TALK》請來永明首席投資策略師龔偉怡，為大家分析解構。
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5月強積金人均蝕7014元，股票基金表現為各類別中最差，受跌幅最大的香港和大中華股票基金拖累。而日本及美國股票基金在逆市中表現亮麗。展望下半年資產市場，有哪些主要因素影響？如何在不同類別的基金進行配置以分散風險。近日多了ESG主題的強積金選擇，現階段是否適合配置？《ET財智TALK》請來永明首席投資策略師龔偉怡，為大家分析解構。
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【ET財智Talk】ESG強積金跑贏大市？永明龔偉怡分析下半年各類MPF資產表現及投資策略
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