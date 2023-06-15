【理財要貼地】完全學車考牌手冊 學車師傅vs駕駛學校 費用比較及點揀最實際 駕駛學校營運總監分享一Take Pass貼士

理財要貼地

想學車考牌應該跟私人教車師傅，還是駕駛學校？不少人在「自動波」和「棍波」，以及「私家車」和「輕型貨車」的選擇中猶疑不決，究竟應該如何取捨？今集《理財要貼地》幫你比較學車價錢，還有駕駛學校營運總監Patrick教你考車「一Take Pass」貼士，以及如何選擇課程最實際！