將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【理財要貼地】完全學車考牌手冊 學車師傅vs駕駛學校 費用比較及點揀最實際 駕駛學校營運總監分享一Take Pass貼士

想學車考牌應該跟私人教車師傅，還是駕駛學校？不少人在「自動波」和「棍波」，以及「私家車」和「輕型貨車」的選擇中猶疑不決，究竟應該如何取捨？今集《理財要貼地》幫你比較學車價錢，還有駕駛學校營運總監Patrick教你考車「一Take Pass」貼士，以及如何選擇課程最實際！

運輸署 學費 租車 香港 運輸 服務 行業 學校
理財要貼地
今日 18:00
詳情
×

【理財要貼地】完全學車考牌手冊 學車師傅vs駕駛學校 費用比較及點揀最實際 駕駛學校營運總監分享一Take Pass貼士

想學車考牌應該跟私人教車師傅，還是駕駛學校？不少人在「自動波」和「棍波」，以及「私家車」和「輕型貨車」的選擇中猶疑不決，究竟應該如何取捨？今集《理財要貼地》幫你比較學車價錢，還有駕駛學校營運總監Patrick教你考車「一Take Pass」貼士，以及如何選擇課程最實際！

播放中
【理財要貼地】完全學車考牌手冊 學車師傅vs駕駛學校 費用比較及點揀最實際 駕駛學校營運總監分享一Take Pass貼士
理財要貼地
今日 18:00
【理財要貼地】完全學車考牌手冊 學車師傅vs駕駛學校 費用比較及點揀最實際 駕駛學校營運總監分享一Take Pass貼士
4:44
【理財要貼地】室內設計師VS裝修公司點揀？裝修費用、時間有咩分別？室內設計師分享裝修貼士
理財要貼地
18:00 2023/06/09
【理財要貼地】室內設計師VS裝修公司點揀？裝修費用、時間有咩分別？室內設計師分享裝修貼士
4:38
【理財要貼地】自己做老闆 頂手費、開支預算及創業貼士 餐廳老闆親身分享
理財要貼地
18:00 2023/06/02
【理財要貼地】自己做老闆 頂手費、開支預算及創業貼士 餐廳老闆親身分享
4:31
【理財要貼地】健身室點揀好？7間健身室比較：邊間24小時營業？邊間分店最多？最推薦呢個健身動作
理財要貼地
18:00 2023/05/26
【理財要貼地】健身室點揀好？7間健身室比較：邊間24小時營業？邊間分店最多？最推薦呢個健身動作
4:11
【理財要貼地】自資5位數可出歌圓夢？點入手最實際？愛回家「細龍生」鄭世豪分享經驗
理財要貼地
18:00 2023/05/19
【理財要貼地】自資5位數可出歌圓夢？點入手最實際？愛回家「細龍生」鄭世豪分享經驗
3:16
【理財要貼地】邊款車保最全面？違失車匙都保？咩因素影響保費、自負費？點計數？
理財要貼地
18:00 2023/05/12
【理財要貼地】邊款車保最全面？違失車匙都保？咩因素影響保費、自負費？點計數？
2:37
【理財要貼地】6款門診保險比較 普通科、專科、中醫收費及保障 保費每月低至16元
理財要貼地
18:00 2023/05/05
【理財要貼地】6款門診保險比較 普通科、專科、中醫收費及保障 保費每月低至16元
3:31
【理財要貼地】意外保險比較 物理治療、跌打保障邊間好？邊間性價比最高賠最多
理財要貼地
18:00 2023/04/28
【理財要貼地】意外保險比較 物理治療、跌打保障邊間好？邊間性價比最高賠最多
3:18
【理財要貼地】7大影片串流平台 特色、月費、試用期、離線儲存量比較 點揀最抵最啱你
理財要貼地
18:00 2023/04/21
【理財要貼地】7大影片串流平台 特色、月費、試用期、離線儲存量比較 點揀最抵最啱你
2:33
【理財要貼地】危疾保險點樣揀？8大保險公司比較
理財要貼地
18:00 2023/04/14
【理財要貼地】危疾保險點樣揀？8大保險公司比較
2:49
【理財要貼地】投資理財都可以用ChatGPT？實測用ChatGPT設計自動交易系統、攞投資建議
理財要貼地
18:00 2023/04/07
【理財要貼地】投資理財都可以用ChatGPT？實測用ChatGPT設計自動交易系統、攞投資建議
3:33
【理財要貼地】名牌手袋升值攻略 專家分享保養手袋貼士 立即收看
理財要貼地
18:00 2023/03/31
【理財要貼地】名牌手袋升值攻略 專家分享保養手袋貼士 立即收看
3:29
【理財要貼地】2023邊款名牌手袋最保值？專家推薦值得投資的品牌及款式
理財要貼地
18:00 2023/03/24
【理財要貼地】2023邊款名牌手袋最保值？專家推薦值得投資的品牌及款式
1:56
【理財要貼地】港股美股投資戶口 9大券商收費比較 邊間免佣金兼免平台費
理財要貼地
18:00 2023/03/17
【理財要貼地】港股美股投資戶口 9大券商收費比較 邊間免佣金兼免平台費
2:58
【理財要貼地】扣稅年金邊間回報高？ 仲要考慮咩最實際 立即收看
理財要貼地
18:00 2023/03/10
【理財要貼地】扣稅年金邊間回報高？ 仲要考慮咩最實際 立即收看
4:25
【理財要貼地】黑膠唱片升價100倍? 一張炒至逾2萬 邊類黑膠碟最有價值 立即收看
理財要貼地
18:00 2023/03/03
【理財要貼地】黑膠唱片升價100倍? 一張炒至逾2萬 邊類黑膠碟最有價值 立即收看
3:04
【理財要貼地】7大音樂串流平台 歌曲量、特色、音質、月費、家庭 Plan 比較 點揀最抵聽最啱你 立即收看
理財要貼地
18:00 2023/02/24
【理財要貼地】7大音樂串流平台 歌曲量、特色、音質、月費、家庭 Plan 比較 點揀最抵聽最啱你 立即收看
5:42
【理財要貼地】近30個可扣稅自願醫保大比併 點揀最足保障最低收費
理財要貼地
18:00 2023/02/17
【理財要貼地】近30個可扣稅自願醫保大比併 點揀最足保障最低收費
4:56
【理財要貼地】外幣定存如何賺息又賺價 15厘高息邊度搵？
理財要貼地
18:00 2023/02/10
【理財要貼地】外幣定存如何賺息又賺價 15厘高息邊度搵？
5:17
【理財要貼地】普洱茶由數百元升值至過百萬元？ 數百元可入手具升值潛力的普洱茶？
理財要貼地
18:00 2023/02/03
【理財要貼地】普洱茶由數百元升值至過百萬元？ 數百元可入手具升值潛力的普洱茶？