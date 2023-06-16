【ET開市直擊】標指創新高強勢持續？ 憧憬內地救經濟港股可撈？

ET開市直擊

市場憧憬美國加息周期快將完結，加上零售銷售數據向好，帶動美股周四造好，標指及納指連升6天，其中標指升破4400點，見13個月高位，美股強勢表現可否持續？人行下調中期借貸便利（MLF）利率撐經濟，本港周四顯著造好，恒指重上50天及250天綫，收報19,828點，升420點，全日成交增至逾1214億元，內地擬陸續出招救經濟港股可撈？獨立股評人沈慶洪（Patrick）今早9時於《ET開市直擊》為你捕捉港股、美股即時市況。