【童學園】招募韓團小小舞蹈練習生　細路學做偶像拍MV展現自信

童學園

K-Pop是近年全球大勢，一眾女團男團的歌曲極洗腦，仿效偶像跳Cover舞流行好一陣子，近年再升級，坊間出現K-Pop舞蹈MV班，小朋友齊齊穿上舞台服裝，由練習生變身偶像，加強走位、表情管理拍攝MV，向鏡頭爆發自信與魅力。

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