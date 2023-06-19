K-Pop是近年全球大勢，一眾女團男團的歌曲極洗腦，仿效偶像跳Cover舞流行好一陣子，近年再升級，坊間出現K-Pop舞蹈MV班，小朋友齊齊穿上舞台服裝，由練習生變身偶像，加強走位、表情管理拍攝MV，向鏡頭爆發自信與魅力。
×
直播中
K-Pop是近年全球大勢，一眾女團男團的歌曲極洗腦，仿效偶像跳Cover舞流行好一陣子，近年再升級，坊間出現K-Pop舞蹈MV班，小朋友齊齊穿上舞台服裝，由練習生變身偶像，加強走位、表情管理拍攝MV，向鏡頭爆發自信與魅力。
今日 10:00
×
【童學園】招募韓團小小舞蹈練習生 細路學做偶像拍MV展現自信
3:17
10:00 2023/06/12
3:38
10:00 2023/06/05
3:34
10:00 2023/05/29
3:46
10:00 2023/05/22
3:26
10:00 2023/05/15
3:59
10:00 2023/05/08
3:52
10:00 2023/05/01
3:19
10:00 2023/04/24
4:06
10:00 2023/04/17
3:54
10:00 2023/04/10
3:33
10:00 2023/04/03
3:25
10:00 2023/03/27
3:40
10:00 2023/03/20
2:45
10:00 2023/03/13
3:35
10:00 2023/03/06
3:49
10:00 2023/02/27
3:16
10:00 2023/02/20
4:29
10:00 2023/02/13
3:40
10:00 2023/02/06