「我想告訴保仔，我跟媽媽都可以了。他可以自己去玩，我們不會忘記他。」患有先天性心臟病的張允祈（張保仔），去年5月不敵病魔在父母懷抱中離世。保仔短短一年的生命，卻是父母最珍貴的時光，保仔的堅強也令保爸、保媽甚為自豪。今年，保爸、保媽在思念保仔的同時，亦迎來細仔Faith，父母深信是保仔引領Faith來到他們身邊，代替自己守護父母。
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「我想告訴保仔，我跟媽媽都可以了。他可以自己去玩，我們不會忘記他。」患有先天性心臟病的張允祈（張保仔），去年5月不敵病魔在父母懷抱中離世。保仔短短一年的生命，卻是父母最珍貴的時光，保仔的堅強也令保爸、保媽甚為自豪。今年，保爸、保媽在思念保仔的同時，亦迎來細仔Faith，父母深信是保仔引領Faith來到他們身邊，代替自己守護父母。
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「我想告訴保仔，我跟媽媽都可以了。他可以自己去玩，我們不會忘記他。」患有先天性心臟病的張允祈（張保仔），去年5月不敵病魔在父母懷抱中離世。保仔短短一年的生命，卻是父母最珍貴的時光，保仔的堅強也令保爸、保媽甚為自豪。今年，保爸、保媽在思念保仔的同時，亦迎來細仔Faith，父母深信是保仔引領Faith來到他們身邊，代替自己守護父母。
【湊得輕鬆啲】憶先天性心臟病亡兒堅強抗病 父母迎接新生命：不會忘記他
「我想告訴保仔，我跟媽媽都可以了。他可以自己去玩，我們不會忘記他。」患有先天性心臟病的張允祈（張保仔），去年5月不敵病魔在父母懷抱中離世。保仔短短一年的生命，卻是父母最珍貴的時光，保仔的堅強也令保爸、保媽甚為自豪。今年，保爸、保媽在思念保仔的同時，亦迎來細仔Faith，父母深信是保仔引領Faith來到他們身邊，代替自己守護父母。
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