港交所 （00388） 今日正式推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」，24家大型港股新增人民幣櫃台供投資者買賣。這項計劃與10年前未算成功的「雙幣雙股」有何關鍵分別？為何預期初期成交不高，但仍被視為香港促進離岸人民幣發展的重要一步？
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港交所 （00388） 今日正式推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」，24家大型港股新增人民幣櫃台供投資者買賣。這項計劃與10年前未算成功的「雙幣雙股」有何關鍵分別？為何預期初期成交不高，但仍被視為香港促進離岸人民幣發展的重要一步？
今日 12:05
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【財經Hot Talk】港元人民幣雙櫃台登場 與10年前「雙幣雙股」關鍵分別是？
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