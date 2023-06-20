「如果沒有電單車，我可能很難從情緒病中康復過來」。現年27歲的Natalie曾經從事餐飲業，但因工作壓力過大，不幸患上情緒病，最終只能無奈離職。輾轉之下，愛騎電單車的她經朋友介紹轉行做外賣車手，慢慢淡忘過去，更在工作中收穫愛情。如今她與丈夫一起建立家庭，並在6個月前誕下兒子，成為新手媽媽，踏入人生另一階段。
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「如果沒有電單車，我可能很難從情緒病中康復過來」。現年27歲的Natalie曾經從事餐飲業，但因工作壓力過大，不幸患上情緒病，最終只能無奈離職。輾轉之下，愛騎電單車的她經朋友介紹轉行做外賣車手，慢慢淡忘過去，更在工作中收穫愛情。如今她與丈夫一起建立家庭，並在6個月前誕下兒子，成為新手媽媽，踏入人生另一階段。
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「如果沒有電單車，我可能很難從情緒病中康復過來」。現年27歲的Natalie曾經從事餐飲業，但因工作壓力過大，不幸患上情緒病，最終只能無奈離職。輾轉之下，愛騎電單車的她經朋友介紹轉行做外賣車手，慢慢淡忘過去，更在工作中收穫愛情。如今她與丈夫一起建立家庭，並在6個月前誕下兒子，成為新手媽媽，踏入人生另一階段。
【活得健康啲】工作壓力大患情緒病怕搭公共交通 港女愛揸電單車轉行做外賣車手
「如果沒有電單車，我可能很難從情緒病中康復過來」。現年27歲的Natalie曾經從事餐飲業，但因工作壓力過大，不幸患上情緒病，最終只能無奈離職。輾轉之下，愛騎電單車的她經朋友介紹轉行做外賣車手，慢慢淡忘過去，更在工作中收穫愛情。如今她與丈夫一起建立家庭，並在6個月前誕下兒子，成為新手媽媽，踏入人生另一階段。
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