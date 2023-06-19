美國聯儲局6月暫停加息，但聯儲局主席鮑威爾同時暗示，今年下半年將再加息0.5厘。聯儲局點陣圖（dot plot）卻又反映明年有減息可能，下半年美元走勢如何？非美貨幣中，歐洲及英國持續加息憧憬升温，今年歐元及英鎊升幅顯著，值博空間還有多大 ？人民幣走勢又將如何？《ET財智TALK》請來外滙商品分析師林銘添(Martin)分析下半年外滙走勢及策略部署。
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美國聯儲局6月暫停加息，但聯儲局主席鮑威爾同時暗示，今年下半年將再加息0.5厘。聯儲局點陣圖（dot plot）卻又反映明年有減息可能，下半年美元走勢如何？非美貨幣中，歐洲及英國持續加息憧憬升温，今年歐元及英鎊升幅顯著，值博空間還有多大 ？人民幣走勢又將如何？《ET財智TALK》請來外滙商品分析師林銘添(Martin)分析下半年外滙走勢及策略部署。
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【ET財智Talk】美元下半年走勢分析 盤點最具升值潛力貨幣及最值博外滙策略
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