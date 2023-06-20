阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲近期頻繁露面，有內媒報道，馬雲上月曾召開閉門會議，為淘寶天貓提出未來3方向，包括回歸淘寶、回歸用戶及回歸互聯網，又指淘天集團競爭局勢十分嚴峻，馬雲回歸對阿里巴巴有何影響？市場預期美國下月加息，加上半年結將至，港元拆息全綫上升，各期限拆息均處於5厘以上，隔夜HIBOR更是2007年以來首次站上5厘以上，拆息高企有何預示？銀行股又何去何從？博威環球證券金融首席分析師聶振邦（聶sir）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解大市焦點。
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阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲近期頻繁露面，有內媒報道，馬雲上月曾召開閉門會議，為淘寶天貓提出未來3方向，包括回歸淘寶、回歸用戶及回歸互聯網，又指淘天集團競爭局勢十分嚴峻，馬雲回歸對阿里巴巴有何影響？市場預期美國下月加息，加上半年結將至，港元拆息全綫上升，各期限拆息均處於5厘以上，隔夜HIBOR更是2007年以來首次站上5厘以上，拆息高企有何預示？銀行股又何去何從？博威環球證券金融首席分析師聶振邦（聶sir）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解大市焦點。
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【ET開市直擊】馬雲回歸對阿里影響 拆息升銀行股何去何從？
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