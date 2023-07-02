【TOPick柴犬追星】陳若思參選港姐先斬後奏　媽媽親製《港女野人》牆令Amber感動

TOPick柴犬追星

經歷過懷胎十月、十級痛楚後，再長年累月給予關心和照顧，對J2女神陳若思（Amber）來說，媽媽是她生命中最重要的人，亦是世界上最偉大的人。

陳若思自小便與媽媽相依為命，她有感單親媽媽獨力養大自己絕不容易，訪問時更不禁哽咽落淚，並向媽媽承諾會盡力報答親恩。

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記者：梁樂欣