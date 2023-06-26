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【TOPick診症室】上班族猛吹冷氣易患「冷氣病」　中醫揭3大高危族群教驅寒秘笈

夏日炎炎，都市人幾乎每一日都離不開冷氣，要小心患上「冷氣病」。TOPick訪問註冊中醫師陳嬿珺，拆解「冷氣病」影響及教大家預防方法。

全文即睇：https://topick.hket.com/article/3539658?r=cpsdlc

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【TOPick診症室】上班族猛吹冷氣易患「冷氣病」　中醫揭3大高危族群教驅寒秘笈

夏日炎炎，都市人幾乎每一日都離不開冷氣，要小心患上「冷氣病」。TOPick訪問註冊中醫師陳嬿珺，拆解「冷氣病」影響及教大家預防方法。

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【TOPick診症室】上班族猛吹冷氣易患「冷氣病」　中醫揭3大高危族群教驅寒秘笈
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