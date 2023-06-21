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【退休積滿Fund】強積金2023下半年前瞻及檢討（下）GUM：MPF今年仍有望反彈X% 高中低風險人士部署攻略 星期四1:30pm見

強積金去年表現為歷來第二差，今年會否迎來反彈？今集《退休積滿Fund》請來強積金顧問公司GUM常務董事陳銳隆，為我們預測強積金全年走勢，還會加碼分享高中低風險人士下半年強積金部署玫略！

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【退休積滿Fund】強積金2023下半年前瞻及檢討（下）GUM：MPF今年仍有望反彈X% 高中低風險人士部署攻略 星期四1:30pm見

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