【TOPick柴犬追星】黃智雯遇樽頸盼觀眾見到突破 自言未有結婚衝動不怕不婚即分

TOPick柴犬追星

入行16年的黃智雯，近年屢演正氣乖乖女角色被觀眾有感定型，惟不斷求變的她在熱播中的劇集《隱門》首嘗沉鬱角色，自言是從影而來最崩潰的演出，情緒陷入低點，完全看不到出路，盼能成為代表作為觀眾帶來新鮮感。

全文：https://topick.hket.com/article/3547202