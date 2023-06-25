入行16年的黃智雯，近年屢演正氣乖乖女角色被觀眾有感定型，惟不斷求變的她在熱播中的劇集《隱門》首嘗沉鬱角色，自言是從影而來最崩潰的演出，情緒陷入低點，完全看不到出路，盼能成為代表作為觀眾帶來新鮮感。
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入行16年的黃智雯，近年屢演正氣乖乖女角色被觀眾有感定型，惟不斷求變的她在熱播中的劇集《隱門》首嘗沉鬱角色，自言是從影而來最崩潰的演出，情緒陷入低點，完全看不到出路，盼能成為代表作為觀眾帶來新鮮感。
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【TOPick柴犬追星】黃智雯遇樽頸盼觀眾見到突破 自言未有結婚衝動不怕不婚即分
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