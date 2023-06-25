74歲的石修是好老公、好爸爸、好男人，「3好男人」實在當之無愧！石修常與不同花旦合作，但卻是緋聞絕緣體，帶有俠骨情懷的石修活得光明磊落，但他卻因為做了兩件事到現在一直耿耿於懷。一件是打了兒子陳宇琛（Sam）的手板一下、另一件是未能出席Sam的大學畢業禮，他坦言後悔打仔，更即場向Sam道歉，他坦言不是嚴父，一直努力建立有愛的家庭，父子間著重溝通。去年12月石修榮升爺爺、而Sam就成為了新手爸爸，今年父親節(18日)首次三代同堂慶祝，受訪時大談好男人維繫家庭之道！
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74歲的石修是好老公、好爸爸、好男人，「3好男人」實在當之無愧！石修常與不同花旦合作，但卻是緋聞絕緣體，帶有俠骨情懷的石修活得光明磊落，但他卻因為做了兩件事到現在一直耿耿於懷。一件是打了兒子陳宇琛（Sam）的手板一下、另一件是未能出席Sam的大學畢業禮，他坦言後悔打仔，更即場向Sam道歉，他坦言不是嚴父，一直努力建立有愛的家庭，父子間著重溝通。去年12月石修榮升爺爺、而Sam就成為了新手爸爸，今年父親節(18日)首次三代同堂慶祝，受訪時大談好男人維繫家庭之道！
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74歲的石修是好老公、好爸爸、好男人，「3好男人」實在當之無愧！石修常與不同花旦合作，但卻是緋聞絕緣體，帶有俠骨情懷的石修活得光明磊落，但他卻因為做了兩件事到現在一直耿耿於懷。一件是打了兒子陳宇琛（Sam）的手板一下、另一件是未能出席Sam的大學畢業禮，他坦言後悔打仔，更即場向Sam道歉，他坦言不是嚴父，一直努力建立有愛的家庭，父子間著重溝通。去年12月石修榮升爺爺、而Sam就成為了新手爸爸，今年父親節(18日)首次三代同堂慶祝，受訪時大談好男人維繫家庭之道！
【湊得輕鬆啲】石修身教兒子做顧家好男人 後悔曾打仔：孩子需要關心愛錫
74歲的石修是好老公、好爸爸、好男人，「3好男人」實在當之無愧！石修常與不同花旦合作，但卻是緋聞絕緣體，帶有俠骨情懷的石修活得光明磊落，但他卻因為做了兩件事到現在一直耿耿於懷。一件是打了兒子陳宇琛（Sam）的手板一下、另一件是未能出席Sam的大學畢業禮，他坦言後悔打仔，更即場向Sam道歉，他坦言不是嚴父，一直努力建立有愛的家庭，父子間著重溝通。去年12月石修榮升爺爺、而Sam就成為了新手爸爸，今年父親節(18日)首次三代同堂慶祝，受訪時大談好男人維繫家庭之道！
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