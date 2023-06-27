【「你」想裝修】【新居屋裝修設計】山麗苑285呎1房改開放式格局 拆梗廚改位兼一開二 更慳位

「你」想裝修

北歐簡約風的家居設計源自北歐國家，如丹麥、瑞典、芬蘭和挪威，強調光線充足、自然材料和明亮的色彩，打造簡潔、自然、實用和舒適的氛圍。今次介紹的新居屋設計單位位於皇后山山麗苑的一房戶，實用面積達285平方呎，只有女戶主一人居住。室內設計師Kelvin親自操刀，為戶主打造了一個舒適蝸居，拆去了原本的梗廚，並改為一開二格局的開放式廚房，同時客廳和睡房均以開放式設計，增強了空間感。