一間學校的校風，或多或少反映校長的作風。創校逾130年的香港培正中學近年不斷革新課程及教學設施，活躍戲劇界多年的何力高自2018年接任校長後，繼續發揮創意改善教學，更堅持走入班房繼續教書、帶領劇社，希望親自聆聽學生的聲音。5年過去，何校長作個小總結︰「原來做校長幾似做監製導演，我好怕守舊，慶幸這幾年實踐到一些我對教育的看法。」
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一間學校的校風，或多或少反映校長的作風。創校逾130年的香港培正中學近年不斷革新課程及教學設施，活躍戲劇界多年的何力高自2018年接任校長後，繼續發揮創意改善教學，更堅持走入班房繼續教書、帶領劇社，希望親自聆聽學生的聲音。5年過去，何校長作個小總結︰「原來做校長幾似做監製導演，我好怕守舊，慶幸這幾年實踐到一些我對教育的看法。」
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一間學校的校風，或多或少反映校長的作風。創校逾130年的香港培正中學近年不斷革新課程及教學設施，活躍戲劇界多年的何力高自2018年接任校長後，繼續發揮創意改善教學，更堅持走入班房繼續教書、帶領劇社，希望親自聆聽學生的聲音。5年過去，何校長作個小總結︰「原來做校長幾似做監製導演，我好怕守舊，慶幸這幾年實踐到一些我對教育的看法。」
【童學園】從戲劇界重返母校推廣藝術 培正中學校長革新課程︰我似學校導演
一間學校的校風，或多或少反映校長的作風。創校逾130年的香港培正中學近年不斷革新課程及教學設施，活躍戲劇界多年的何力高自2018年接任校長後，繼續發揮創意改善教學，更堅持走入班房繼續教書、帶領劇社，希望親自聆聽學生的聲音。5年過去，何校長作個小總結︰「原來做校長幾似做監製導演，我好怕守舊，慶幸這幾年實踐到一些我對教育的看法。」
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