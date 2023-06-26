去年施政報告提出造地建屋要「提量、提速、提效、提質」，提倡使用「組裝合成」建築法（MiC），讓有需要的市民盡快安居樂業。在香港就有建築科技公司利用灣區資源優勢，拓展MiC一站式服務，更於大灣區肇慶設立佔地650公頃的一站式生產製造基地，包括混凝土、鋼以及鋁結構MiC產品技術，由材料研發設計，預製、運輸、安裝，以至售後服務，均一手包辦，實現港式MiC一站式服務。
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去年施政報告提出造地建屋要「提量、提速、提效、提質」，提倡使用「組裝合成」建築法（MiC），讓有需要的市民盡快安居樂業。在香港就有建築科技公司利用灣區資源優勢，拓展MiC一站式服務，更於大灣區肇慶設立佔地650公頃的一站式生產製造基地，包括混凝土、鋼以及鋁結構MiC產品技術，由材料研發設計，預製、運輸、安裝，以至售後服務，均一手包辦，實現港式MiC一站式服務。
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【地產站Weekly Talk】港商盡用香港人才+灣區資源 MiC一站式服務可望全面普及
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