根據香港政府在《2020年香港貧窮情況報告》估計，新冠疫情期間本地各行業受嚴重沖擊，令貧窮人口接近165萬，即是每4人就有1人在貧窮線下。一直以拾荒為生的玲姐亦深受其害，疫情不但令她生計受損，年老體弱的她更於去年不幸中疫。不過，疫下似乎亦拉近人與人之間的距離，病塌期間，需要居家隔離的玲姐卻因男社工呀湯種種無私舉動而大受感動，亦令原來獨來獨往她開始願意向人敞開心扉，兩人之後亦建立出一份深厚如家人的一份情。
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根據香港政府在《2020年香港貧窮情況報告》估計，新冠疫情期間本地各行業受嚴重沖擊，令貧窮人口接近165萬，即是每4人就有1人在貧窮線下。一直以拾荒為生的玲姐亦深受其害，疫情不但令她生計受損，年老體弱的她更於去年不幸中疫。不過，疫下似乎亦拉近人與人之間的距離，病塌期間，需要居家隔離的玲姐卻因男社工呀湯種種無私舉動而大受感動，亦令原來獨來獨往她開始願意向人敞開心扉，兩人之後亦建立出一份深厚如家人的一份情。
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今日 10:00
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根據香港政府在《2020年香港貧窮情況報告》估計，新冠疫情期間本地各行業受嚴重沖擊，令貧窮人口接近165萬，即是每4人就有1人在貧窮線下。一直以拾荒為生的玲姐亦深受其害，疫情不但令她生計受損，年老體弱的她更於去年不幸中疫。不過，疫下似乎亦拉近人與人之間的距離，病塌期間，需要居家隔離的玲姐卻因男社工呀湯種種無私舉動而大受感動，亦令原來獨來獨往她開始願意向人敞開心扉，兩人之後亦建立出一份深厚如家人的一份情。
【活得健康啲】周身病痛被裁員後獨來獨往 拾荒獨居婦遇上熱血社工打開心扉
根據香港政府在《2020年香港貧窮情況報告》估計，新冠疫情期間本地各行業受嚴重沖擊，令貧窮人口接近165萬，即是每4人就有1人在貧窮線下。一直以拾荒為生的玲姐亦深受其害，疫情不但令她生計受損，年老體弱的她更於去年不幸中疫。不過，疫下似乎亦拉近人與人之間的距離，病塌期間，需要居家隔離的玲姐卻因男社工呀湯種種無私舉動而大受感動，亦令原來獨來獨往她開始願意向人敞開心扉，兩人之後亦建立出一份深厚如家人的一份情。
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