美股表現持續強勢，標普500指數及納指創多年按周連升紀錄，標普500指數比熊市低位升逾26%，連續5周向上，是自2021年11月以來最佳表現；納指同樣連升8周創下2019年以來最長升勢，後市還有多大上升空間？增長股上升趨勢能否持續？下半年哪些股份較值博？《ET財智TALK》請來利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）將從宏觀角度、盈利預測及資金流等因素分析下半年美股投資策略。
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美股表現持續強勢，標普500指數及納指創多年按周連升紀錄，標普500指數比熊市低位升逾26%，連續5周向上，是自2021年11月以來最佳表現；納指同樣連升8周創下2019年以來最長升勢，後市還有多大上升空間？增長股上升趨勢能否持續？下半年哪些股份較值博？《ET財智TALK》請來利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）將從宏觀角度、盈利預測及資金流等因素分析下半年美股投資策略。
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【ET財智Talk】美股強勢下半年能否持續？ 利達黃耀宗推介2隻AI值博股
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