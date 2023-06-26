將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【ET財智Talk】美股強勢下半年能否持續？ 利達黃耀宗推介2隻AI值博股

美股表現持續強勢，標普500指數及納指創多年按周連升紀錄，標普500指數比熊市低位升逾26%，連續5周向上，是自2021年11月以來最佳表現；納指同樣連升8周創下2019年以來最長升勢，後市還有多大上升空間？增長股上升趨勢能否持續？下半年哪些股份較值博？《ET財智TALK》請來利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）將從宏觀角度、盈利預測及資金流等因素分析下半年美股投資策略。

個股分析 經濟衰退 人工智能 見底 概念 晶片 加息 投資推介 宏觀分析 市場動向
專題影片
今日 17:37
詳情
×

【ET財智Talk】美股強勢下半年能否持續？ 利達黃耀宗推介2隻AI值博股

美股表現持續強勢，標普500指數及納指創多年按周連升紀錄，標普500指數比熊市低位升逾26%，連續5周向上，是自2021年11月以來最佳表現；納指同樣連升8周創下2019年以來最長升勢，後市還有多大上升空間？增長股上升趨勢能否持續？下半年哪些股份較值博？《ET財智TALK》請來利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）將從宏觀角度、盈利預測及資金流等因素分析下半年美股投資策略。

播放中
【ET財智Talk】美股強勢下半年能否持續？ 利達黃耀宗推介2隻AI值博股
專題影片
今日 17:37
【ET財智Talk】美股強勢下半年能否持續？ 利達黃耀宗推介2隻AI值博股
3:20
【ET一周開倉】九倉置業（1997）、內銀股
專題影片
今日 11:00
【ET一周開倉】九倉置業（1997）、內銀股
2:36
【iM人物專訪】股債相關性重新建立 全球資產配置大執位
專題影片
21:30 2023/06/23
【iM人物專訪】股債相關性重新建立 全球資產配置大執位
0:28
【ET財智Talk】美元下半年走勢分析 盤點最具升值潛力貨幣及最值博外滙策略
專題影片
18:19 2023/06/19
【ET財智Talk】美元下半年走勢分析 盤點最具升值潛力貨幣及最值博外滙策略
2:21
【ET一周開倉】渣打集團（02888）、粵海（00270）
專題影片
11:00 2023/06/19
【ET一周開倉】渣打集團（02888）、粵海（00270）
4:37
【iM人物專訪】市場憧憬政府救市振信心 扭轉中港股市悲觀看法
專題影片
21:30 2023/06/16
【iM人物專訪】市場憧憬政府救市振信心 扭轉中港股市悲觀看法
0:27
ESG強積金跑贏大市？永明龔偉怡分析各類MPF資產表現及投資策略
專題影片
17:03 2023/06/12
ESG強積金跑贏大市？永明龔偉怡分析各類MPF資產表現及投資策略
2:29
【ET一周開倉】金沙中國(01928)、領展(00823)
專題影片
11:00 2023/06/12
【ET一周開倉】金沙中國(01928)、領展(00823)
3:48
【iM人物專訪】政策短期難有大驚喜 聚焦內房汽車行業扶持
專題影片
21:00 2023/06/09
【iM人物專訪】政策短期難有大驚喜 聚焦內房汽車行業扶持
0:25
恒指或見17,000點？滙豐分析劉紹文前瞻港股下半年走勢 分析支持、阻力位及值博板塊 今晚8時見
專題影片
17:28 2023/06/05
恒指或見17,000點？滙豐分析劉紹文前瞻港股下半年走勢 分析支持、阻力位及值博板塊 今晚8時見
3:31
【ET一周開倉】長江基建(01038)、恒基地產(00012)
專題影片
11:00 2023/06/05
【ET一周開倉】長江基建(01038)、恒基地產(00012)
4:28
【iM人物專訪】港股黯然失色 逆市如何資產配置？
專題影片
21:30 2023/06/02
【iM人物專訪】港股黯然失色 逆市如何資產配置？
0:30
【ET財智Talk】環球股市升幅達1-2成 哪些市場最有潛力？哪些板塊將持續跑贏？安柏環球雷志海分析部署策略　
專題影片
18:19 2023/05/29
【ET財智Talk】環球股市升幅達1-2成 哪些市場最有潛力？哪些板塊將持續跑贏？安柏環球雷志海分析部署策略　
3:00
【ET一周開倉】領展(00823)、中電(00002)
專題影片
11:00 2023/05/29
【ET一周開倉】領展(00823)、中電(00002)
0:27
【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構　今晚8時見！
專題影片
17:55 2023/05/22
【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構　今晚8時見！
2:41
【ET一周開倉】百度 （09888）、騰訊(00700)
專題影片
11:00 2023/05/22
【ET一周開倉】百度 （09888）、騰訊(00700)
4:08
【iM人物專訪】大市關鍵睇內房業復甦 港股淡靜因信心太弱？
專題影片
22:00 2023/05/19
【iM人物專訪】大市關鍵睇內房業復甦 港股淡靜因信心太弱？
3:51
【ET一周開倉】中電 （00002）、香港電訊 （06823）
專題影片
11:00 2023/05/15
【ET一周開倉】中電 （00002）、香港電訊 （06823）
0:29
【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署
專題影片
05:00 2023/05/15
【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署
0:26
【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢　今晚8時見！
專題影片
17:42 2023/05/08
【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢　今晚8時見！