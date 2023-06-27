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「匯聚金融 智創未來」研討會 暨「香港經濟日報企業大獎」精華

《香港經濟日報》主辦的「匯聚金融 智創未來」研討會 暨「香港經濟日報企業大獎 HKET Excellence Awards」周一(6月26日)於香港君悅酒店舉行。今年共有47家企業獲頒獎項，表揚過去一年在各行業中擁有出色表現、對香港及大灣區經濟或社會發展帶來貢獻和卓越成就的企業。除了香港經濟日報集團主席馮紹波致辭外，大會邀得香港特別行政區行政長官李家超主禮致辭，行政會議成員、前香港金融管理局總裁任志剛，主講百年大變局下香港國際金融中心的未來，及香港科技園公司主席查毅超參與討論。香港經濟日報企業大獎2023得獎企業名單見以下連結：https://bit.ly/Z

任志剛 方健儀 頒獎禮 創新科技署 STEM 查毅超 香港科技園公司 香港金融管理局 李家超 創新科技及應用
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「匯聚金融 智創未來」研討會 暨「香港經濟日報企業大獎」精華

《香港經濟日報》主辦的「匯聚金融 智創未來」研討會 暨「香港經濟日報企業大獎 HKET Excellence Awards」周一(6月26日)於香港君悅酒店舉行。今年共有47家企業獲頒獎項，表揚過去一年在各行業中擁有出色表現、對香港及大灣區經濟或社會發展帶來貢獻和卓越成就的企業。除了香港經濟日報集團主席馮紹波致辭外，大會邀得香港特別行政區行政長官李家超主禮致辭，行政會議成員、前香港金融管理局總裁任志剛，主講百年大變局下香港國際金融中心的未來，及香港科技園公司主席查毅超參與討論。香港經濟日報企業大獎2023得獎企業名單見以下連結：https://bit.ly/Z

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