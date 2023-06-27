【靚太安樂窩】200隻限量figure大公開 沈震軒花百萬買「男人的浪漫」

靚太安樂窩

男人的浪漫是什麼？豆腐火腩飯？沈震軒(Sammy)的「男人的浪漫」，就是他的寶貝，1:6的電影、英雄figure，千呎大屋收藏二百多隻像真度極高的figure模型，總值百萬！Sammy搖搖頭說：「自從開始第一隻，就不能自拔！」

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