男人的浪漫是什麼？豆腐火腩飯？沈震軒(Sammy)的「男人的浪漫」，就是他的寶貝，1:6的電影、英雄figure，千呎大屋收藏二百多隻像真度極高的figure模型，總值百萬！Sammy搖搖頭說：「自從開始第一隻，就不能自拔！」
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男人的浪漫是什麼？豆腐火腩飯？沈震軒(Sammy)的「男人的浪漫」，就是他的寶貝，1:6的電影、英雄figure，千呎大屋收藏二百多隻像真度極高的figure模型，總值百萬！Sammy搖搖頭說：「自從開始第一隻，就不能自拔！」
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【靚太安樂窩】200隻限量figure大公開 沈震軒花百萬買「男人的浪漫」
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