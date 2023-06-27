疫情3年，一改我們以往的生活型態，有調查顯示兒童出現退化性行為，2至6歲幼童基本動作發展變差，自理能力及專注力也下降。復常之時，學校的確需要花時間追回失去的「生活最基本需要」。保良局黃永樹小學這天特別安排小學一年級學生齊齊走出校園，與家長到烘焙店親手製作喜歡的甜品，歡度一個優質的親子時間，陳瑞良校長指有質素的親子時間，可幫助他們建立真感情，有別留在家中會因為溫習易產生衝突的關係。
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疫情3年，一改我們以往的生活型態，有調查顯示兒童出現退化性行為，2至6歲幼童基本動作發展變差，自理能力及專注力也下降。復常之時，學校的確需要花時間追回失去的「生活最基本需要」。保良局黃永樹小學這天特別安排小學一年級學生齊齊走出校園，與家長到烘焙店親手製作喜歡的甜品，歡度一個優質的親子時間，陳瑞良校長指有質素的親子時間，可幫助他們建立真感情，有別留在家中會因為溫習易產生衝突的關係。
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15:23 2023/06/27
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疫情3年，一改我們以往的生活型態，有調查顯示兒童出現退化性行為，2至6歲幼童基本動作發展變差，自理能力及專注力也下降。復常之時，學校的確需要花時間追回失去的「生活最基本需要」。保良局黃永樹小學這天特別安排小學一年級學生齊齊走出校園，與家長到烘焙店親手製作喜歡的甜品，歡度一個優質的親子時間，陳瑞良校長指有質素的親子時間，可幫助他們建立真感情，有別留在家中會因為溫習易產生衝突的關係。
【校園直擊】家校齊為孩子追回失去的3年 親子烘焙班毋須宅在家中困獸鬥
疫情3年，一改我們以往的生活型態，有調查顯示兒童出現退化性行為，2至6歲幼童基本動作發展變差，自理能力及專注力也下降。復常之時，學校的確需要花時間追回失去的「生活最基本需要」。保良局黃永樹小學這天特別安排小學一年級學生齊齊走出校園，與家長到烘焙店親手製作喜歡的甜品，歡度一個優質的親子時間，陳瑞良校長指有質素的親子時間，可幫助他們建立真感情，有別留在家中會因為溫習易產生衝突的關係。
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