港島住宅地皮供應罕有，而地政總署在今個財政年度（2023年4月至2024年3月）推出的首幅政府地，正位於堅尼地城西寧街與域多利道交界，鄰近招商局貨倉一帶。地皮將於明日（30日）截標，有測量師最新將其估值調低至約4,000至4,500元，屬於市場估值下限，相對去年批出的區內另一鄰近地皮，更有大幅折讓，並直言地皮具流標風險。究竟什麼原因挫發展商競投意欲？今集與泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚，實地到地皮視察，及請他評析這幅地皮。
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港島住宅地皮供應罕有，而地政總署在今個財政年度（2023年4月至2024年3月）推出的首幅政府地，正位於堅尼地城西寧街與域多利道交界，鄰近招商局貨倉一帶。地皮將於明日（30日）截標，有測量師最新將其估值調低至約4,000至4,500元，屬於市場估值下限，相對去年批出的區內另一鄰近地皮，更有大幅折讓，並直言地皮具流標風險。究竟什麼原因挫發展商競投意欲？今集與泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚，實地到地皮視察，及請他評析這幅地皮。
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【地皮檢閱】測量師降堅尼地城地皮估值至每呎4000元 咩原因挫發展商入標意欲？
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