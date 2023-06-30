【地區‧人‧情】《全民造星IV》莎莎不斷尋求新突破 最希望自組女團 擔任隊長一職

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中日混血兒坂部佩莎（莎莎），因參加《全民造星IV》，備受網民關注，當時更獲花姐封為「女版Edan」。追溯莎莎演藝生漄的過去，原來她小時候曾加入家燕媽媽Honey Bees的成員，身高1米73的她擁長腿又熱愛跳舞，最近她希望自組女團，擔任女團隊長一職。