美國聯儲局「放鷹」加息憂慮升溫，加上人民幣轉弱，恒指於周四期指結算日挫237點，再次跌穿萬九關，收報18,934點，港股7月可以翻身嗎？中興通訊 （00763） 發布全球首款GPT無綫AR眼鏡，該款眼鏡擬引進了與GPT同類的AIGC算法，實現即時問答等功能，消息帶動股價揚逾7%。中興通訊今年至今股價已大升逾75%，升勢可否持續？投資者可採取甚麼部署策略？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。
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美國聯儲局「放鷹」加息憂慮升溫，加上人民幣轉弱，恒指於周四期指結算日挫237點，再次跌穿萬九關，收報18,934點，港股7月可以翻身嗎？中興通訊 （00763） 發布全球首款GPT無綫AR眼鏡，該款眼鏡擬引進了與GPT同類的AIGC算法，實現即時問答等功能，消息帶動股價揚逾7%。中興通訊今年至今股價已大升逾75%，升勢可否持續？投資者可採取甚麼部署策略？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。
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【ET開市直擊】港股7月可翻身？ 中興推AR眼鏡急升後部署
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