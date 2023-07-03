今屆DSE筆試將於4月21日開考，進入最後倒數階段，相信很多應屆考生都準備就緒，迎接挑戰。2019年DSE狀元陳韋諾就提醒，溫習固然重要，但亦要平衡生活，有充分的休息和放鬆，才能提升學習效能，同時別存與人競爭心態，盡力做到自己最好便已足夠。
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今屆DSE筆試將於4月21日開考，進入最後倒數階段，相信很多應屆考生都準備就緒，迎接挑戰。2019年DSE狀元陳韋諾就提醒，溫習固然重要，但亦要平衡生活，有充分的休息和放鬆，才能提升學習效能，同時別存與人競爭心態，盡力做到自己最好便已足夠。
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今屆DSE筆試將於4月21日開考，進入最後倒數階段，相信很多應屆考生都準備就緒，迎接挑戰。2019年DSE狀元陳韋諾就提醒，溫習固然重要，但亦要平衡生活，有充分的休息和放鬆，才能提升學習效能，同時別存與人競爭心態，盡力做到自己最好便已足夠。
【童學園】平日朝九晚五周末只溫3小時 DSE狀元追求慢活學習︰狂chur難記入腦
今屆DSE筆試將於4月21日開考，進入最後倒數階段，相信很多應屆考生都準備就緒，迎接挑戰。2019年DSE狀元陳韋諾就提醒，溫習固然重要，但亦要平衡生活，有充分的休息和放鬆，才能提升學習效能，同時別存與人競爭心態，盡力做到自己最好便已足夠。
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