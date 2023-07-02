【湊得輕鬆啲】遇上繼女激發父愛浪子變「陳豪」　劉翁身教3子女善良︰對抗人性醜惡

湊得輕鬆啲

「常說人性本善，這句話非常錯，每一個人天生出來的惡根是大過善良。」46歲著名攝影師、導演兼商台DJ劉翁與太太柳瑩育有3子女，形容自己由「王傑變陳豪」的劉翁，自為人父後深明要多陪伴孩子，才能身教他們去感受善良，對抗心魔，「善良無得教，要用很多例子去讓他們感受的。」

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