【ET投資學人】第十六集：陰陽燭單獨形態：大陽燭／大陰燭

ET投資學人

圖表分析來說，以陰陽燭的形態分析後市也很受歡迎，較常見的陰陽燭單獨形態有「大陽燭」及「大陰燭」。「大陽燭」及「大陰燭」的形態是怎樣？何謂大？出現「大陽燭」及「大陰燭」代表甚麼訊號？後市走勢如何？