今次帶大家來到日出康城Sea to sky，實用面積790呎，三房一廳間隔。屋內居住了一家四口，這個單位在典雅風格包裝之下，其實亦隱藏了屋主的截然不同的個人特色。由於屋主鍾情輕奢風設計，所以設計師Angel運用淺色做主調，並用上大量留白空間，為了令單位不會太單調，所以運用大量圓弧設計，削弱單位的線條感，讓整體感覺更加溫和優雅。
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今次帶大家來到日出康城Sea to sky，實用面積790呎，三房一廳間隔。屋內居住了一家四口，這個單位在典雅風格包裝之下，其實亦隱藏了屋主的截然不同的個人特色。由於屋主鍾情輕奢風設計，所以設計師Angel運用淺色做主調，並用上大量留白空間，為了令單位不會太單調，所以運用大量圓弧設計，削弱單位的線條感，讓整體感覺更加溫和優雅。
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【「你」想裝修】日出康城圓弧元素打造典雅輕奢風 兒子房變身太空人基地
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