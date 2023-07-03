盈富基金 （02800） 在鬧出美資管理人無法投受美國制裁股份的小風波後，去年更換管理人，港府目前在港股市場只「舉牌」持有兩家公司，包括持有市值約240億元的港交所 （00388） 股份，本報發現港府上月靜悄悄由美資行轉由中資行託管
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盈富基金 （02800） 在鬧出美資管理人無法投受美國制裁股份的小風波後，去年更換管理人，港府目前在港股市場只「舉牌」持有兩家公司，包括持有市值約240億元的港交所 （00388） 股份，本報發現港府上月靜悄悄由美資行轉由中資行託管
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【財經Hot Talk】港交所240億元股份轉倉 揭港府棄用美資託管商？
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