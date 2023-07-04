港股於下半年首個交易日造好，恒指周一開市即重上19,000關，收市升390點，報19,306點，收復10天綫，港股7月開局迎來好兆頭？中美兩國電動車股造好，Tesla（TSLA.US）上季交付量創下季度交付紀錄，股價升近7%，Rivian（RIVN.US）重申今年目標產量5萬輛，股價飆逾17%；本港車股公布上月交付數據後，多隻股份衝高，當中小鵬汽車 （09868） 勁升逾16%，衝上近10個月高位，電動車股強勢仍有上漲空間？太一資本管理研究部董事湯麗鴻（Kimmy）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。
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港股於下半年首個交易日造好，恒指周一開市即重上19,000關，收市升390點，報19,306點，收復10天綫，港股7月開局迎來好兆頭？中美兩國電動車股造好，Tesla（TSLA.US）上季交付量創下季度交付紀錄，股價升近7%，Rivian（RIVN.US）重申今年目標產量5萬輛，股價飆逾17%；本港車股公布上月交付數據後，多隻股份衝高，當中小鵬汽車 （09868） 勁升逾16%，衝上近10個月高位，電動車股強勢仍有上漲空間？太一資本管理研究部董事湯麗鴻（Kimmy）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。
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【ET開市直擊】港股7月開局勁好兆頭？電動車股強勢可炒幾耐？
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